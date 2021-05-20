Методы Кубракова в Укравтодоре теперь будут распространяться на все Мининфраструктуры - нардепы

Александр Кубраков - новый министр инфраструктуры. Фото: president.gov.ua

Народные депутаты от партии "Слуга народа" считают, что новый министр инфраструктуры Александр Кубраков сможет внедрять методы эффективного управления, которые он использовал во время руководства "Укравтодором", и в других отраслях, подотчетных Министерству инфраструктуры.

Такое мнение депутаты высказали в ходе сессии вопросов к кандидату в министры Кубракову перед голосованием за его кандидатуру на новую должность.

В частности, заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк уверена, что практику решения накопленных годами проблем в дорожной отрасли необходимо переносить и на другие сферы, подконтрольные министерству.

"Укравтодор, главой которого был Кубраков, доказал, что государство может решать накопленные годами проблемы и выполнять те поставленные цели, которые были поставлены программой президента Большое строительство. В результате мы имеем 4056 км отремонтированных, реконструированных дорог, и более 150 больших и малых мостов. Некоторые вещи "Укравтодор" делал впервые. Например, впервые утверждена методология закупок, в которой используется лучший опыт и практика финансовых учреждений, которые работают с инфраструктурными проектами", - подчеркнула Шуляк.

Александр Кубраков, в свою очередь, подтвердил, что такие же реформаторские практики будут внедряться и в "Укрзализныце", и в других отраслях.

В свою очередь член комитета по вопросам бюджета Арсений Пушкаренко также подчеркнул результативность работы Кубракова в автодорожной отрасли.

"Биография господина Кубракова это 4000 государственных дорог высокого качества за прошлый год. И прошла зима, эти дороги не сошли. Это дороги, по которым мы все с вами ездим. Сейчас мы видим, что лоббисты дорожной мафии, которая пыталась сбить Кубракова последние полтора года, нам рассказывают [о несостоятельности управленческого опыта нового министра]. Они ушли, канули в лету, теперь те методы, которые запускал Кубраков в "Укравтодоре" - прозрачные, открытые и эффективные - будут распространяться на все министерство инфраструктуры. Он доказал свою эффективность в Укравтодоре, я убежден, что докажет эффективность в министерстве, надо наводить порядок у нас и в портах, и на железной дороге", - подчеркнул Пушкаренко.

Ранее в ходе пресс-конференции аналогичным образом охарактеризовал заслуги Кубракова в "Укравтодоре" и президент Владимир Зеленский: "Самый мощный человек, который показал действительно серьезный результат в инфраструктурных проектах, - это Александр Кубраков, поэтому он стал министром".