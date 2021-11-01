Место Верещук в Верховной Раде займет помощник Корниенко

Кострийчук станет народным депутатом вместо Верещук. Фото: Ракурс

Народным депутатом вместо Ирины Верещук станет Сергей Кострийчук.

"После голосования о назначении Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к фракции "Слуга народа" присоединится 140 номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук", — сообщила представитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук в своем Telegram.

Кострийчук в команде "слуг" находится с сентября 2018 года. На общественных началах работает помощником главы партии "Слуга народа", первого вице-спикера Александра Корниенко.

На прошлых президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году – член Высшего совета партии, в 2021-м – председатель Контрольно-ревизионной комиссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ узнали, какое министерство предлагают "слуге" Верещук

Кострийчук родился 7 июня 1985 года. Является гражданином Украины, в течение последних пяти лет проживал на территории Украины, образование высшее, судимость отсутствует, временно не работает.

Фракция "Слуга народа" поддержала выдвижение нардепа Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Уволенного с этой должности Алексея Резникова – на министра обороны.