Местные выборы-2020 в условиях пандемии: Зеленский отдал приказ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать подготовку к проведению местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Соответствующий приказ он озвучил на традиционном селекторном совещании.



"Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов", - сообщила пресс-служба президента, ссылаясь на слова главы государства.

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В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков акцентировал внимание на обеспечении нужного количества тех, кто будет следить за порядком во время волеизъявления украинцев. Особенно после принятия законопроекта, предусматривающего большее количество правоохранителей на избирательных участках.

Экс-мэр Славянска Донецкой области, одиозная Неля Штепа будет вновь баллотироваться на должность городского головы от Оппозиционного блока — "Партии мира и развития". Совместное заявление о готовности идти на выборы Вадима Новинского и Штепы должно появиться уже в ближайшее время.