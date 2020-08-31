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понедельник, 31 августа 2020 02:52

Местные выборы: В Минздраве рассказали, отменят голосования в "красной" зоне

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Местные выборы: В Минздраве рассказали, отменят голосования в &quot;красной&quot; зоне
Выборы может сорвать только чрезвычайное положение. Фото: Pixabay

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в "красной" зоне не отменят проведения местных выборов из-за распространения коронавируса в Украине.

По его словам, выборы может сорвать только чрезвычайное положение. В эфире телеканала ICTV Ляшко отметил, что разделение страны на зоны карантина не повлияет на проведение местных выборов.

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в" красной "зоне", - отметил заместитель главы Минздрава.

Он добавил, что во время подготовки к выборам в пример брали Польшу, и сейчас наработанные все необходимые рекомендации для безопасности людей.

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Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

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