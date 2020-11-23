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Местные выборы: какие партии получили наибольшую поддержку

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Условный барьер в 5% на местных выборах преодолели партии "Слуга народа" - 14,5%, "Европейская солидарность" - 13,7%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, "За будущее" - 8,6% и "Батькивщина"- 8,5%.

Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии, сообщает социологическая группа "Рейтинг".

Автор: ratinggroup.ua
 

"Наш край" в целом поддержали 3,9% избирателей, ВО "Свобода" - 3,3%, "Радикальную партию Ляшка" - 2,4%, партию "Сила и честь" - 2,4%, "Предложение" - 2,2%, "УДАР Виталия Кличка" - 2%, "Голос" - 1,7%, партию Шария - 1,4%, "Победа Пальчевского" - 0,8%. Суммарный рейтинг других, в основном местных, партий составляет около 22%.

Партия "Слуга народа" заняла лидирующие позиции -1-3 места) в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Автор: ratinggroup.ua
 

Партия "За будущее" заняла лидерские позиции на Волыни, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Полтавской областях. "Батькивщина" получила высокие результаты в Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской, Черновицкой областях и на Закарпатье. "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила высокие результаты на юге, востоке, а также в Сумской области. "Европейская солидарность" возглавила рейтинги в регионах Галичины, Житомирской, Киевской, Ровенской, Черновицкой областях и Киеве. Партия "Наш край" заняла высокие позиции в Луганской, Житомирской, Черниговской и Николаевской областях; ВО "Свобода" в Ивано-Франковской и Тернопольской. "Радикальная партия Ляшка" - в Черниговской; "УДАР Виталия Кличка" - в Киеве; "Предложение" - в Днепропетровской.

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Местные партии победили в Винницкой - "Украинская стратегия Гройсмана", Закарпатской - "Родное Закарпатье", Полтавской - "Доверие", Харьковской - "Блок Кернеса - Успешный Харьков", Хмельницкой - "Команда Симчишина", Черкасской - ВО "Черкащане" и Черниговской - "Родной дом" областях. Также на лидерских позициях - в Херсонской - "Нам здесь жить!" и Черновицкой - "Единственная Альтернатива"областях.

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22 ноября состоялся 2-й тур выборов городских голов в 11 украинских городах. В основном лидируют действующие мэры, пишет segodnya.ua со ссылкой на экзит-полы социологических компаний, которые озвучили результаты опросов.

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