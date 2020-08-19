Меркель пыталась поговорить с Лукашенко, но он отказался

Канцлер Германии Ангела Меркель пыталась поговорить с Александром Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, но тот отказался
Об этом Меркель сообщила после саммита лидеров стран ЕС, трансляцию вело Der Spiegel.
"Я пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, но, к сожалению, она не состоялась", - отметила Меркель.
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По ее словам, из-за этого она не может выступить посредником в урегулировании ситуации в Беларуси.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко заявил, что Меркель звонила ему "поговорить", но в Берлине его разговор с канцлером Германии опровергли. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным Лукашенко попросил его передать Меркель, чтобы Германия "не вмешивалась во внутренние дела Беларуси".
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