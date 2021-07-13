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вторник, 13 июля 2021 01:51

Меркель поддержала "формулу Штайнмайера" для украинского законодательства

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Меркель поддержала &quot;формулу Штайнмайера&quot; для украинского законодательства
Меркель поддержала "формулу Штайнмайера". Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

"К сожалению, в связи с Минскими договоренностями у нас не хватает прогресса. Украина вдоль линии разграничения открыла много КПВВ. К сожалению, не в такой же самой степени это было сделано со стороны сепаратистов в Луганской и Донецкой областях.

С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве. Мы хотим добиться, чтобы в этих регионах (временно оккупированных - ред.) были проведены выборы...", сказала Меркель на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции.

"Германия будет и в дальнейшем выступать за достижение прогресса в Минских договоренностях", добавила она.

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Ранее Зеленский заявил, что исключает проведение выборов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Без контроля на границе невозможно провести свободные и честные выборы, а международные наблюдатели не смогут следить за избирательным процессом, говорил президент.

"Формула Штайнмайера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.

Мероприятия разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" при участии Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.

Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.

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