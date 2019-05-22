Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине

Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Украине. Фото: РБК

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместную телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Политики обсудили, как можно способствовать воплощению минских договоренностей после избрания нового президента Украины. Меркель и Макрон снова раскритиковали недавние указы Путина об упрощении предоставления российского гражданства украинцам, сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает DW.

Во время телефонного разговора обсуждалась ситуация вокруг "внутриукраинского кризиса" и с учетом изменения украинской власти.

В Кремле утверждают, что Путин в разговоре с лидерами Франции и Германии настаивал на "приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, предоставления ему постоянного характера, проведения амнистии, разведение сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель: Еврокомиссия не может заблокировать строительство "Северного потока-2"

Ранее, Петр Порошенко поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсудили вопрос освобождения 24 украинских моряков и рассмотрение этого дела в Гамбурге Международным морским трибуналом.