Порошенко поговорил с Меркель об усилении давления на Москву

Порошенко и Меркель обсудили освобождение 24 украинских моряков.

Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Во время разговора обсудили вопрос освобождения 24 украинских моряков и рассмотрение этого дела в Гамбурге Международным морским трибуналом.

Отдельно - о дальнейшем усилении давления на Москву для ускорения освобождения всех украинских заложников, которые незаконно содержатся Россией.

Также обсудили развитие ситуации на Донбассе в свете последних провокационных шагов России.

"Призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы на так называемые паспортные указы.

Спасибо Ангеле Меркель за всестороннюю поддержку Украины со стороны Федерального правительства ФРГ и лично федерального канцлера, включая внедрение реформ, в частности децентрализации, усиление институтов правового государства, поддержку Украины на евроинтеграционном пути", - написал Порошенко в Facebook.

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12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии против Украины. За время войны Украина потеряла почти 4 тыс. солдат, 20 тысяч получили ранения.