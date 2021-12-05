Мэр Полтавы повторяет тезисы русской пропаганды

Мэр Полтавы Александр Мамай повторяет тезисы российской пропаганды/poltava.to

Мэр Полтавы Александр Мамай считает, что на востоке Украины не российская агрессия, а война "брат на брата".

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ".

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"Очень досадно, что брат идет на брата", – сказал Мамай.

Также он повторил еще один пропагандистский тезис страны-агрессора, что в Донбассе украинская армия якобы защищает не родину, а интересы США.

"У нас происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы – США и Россия", - сказал Мамай.

Александр Мамай пришел в политику при поддержке "Партии регионов". Впоследствии был связан с проектом "За будущее". Считается близким к депутату от ОПЗЖ, тоже полтавчанину Илье Киви. Делал двусмысленные заявления по поводу СССР и коммунизма. Подчиненные ему коммунальные службы Полтавы не раз снимали украинские флаги, государственный и красно-черный, с монумента Славы в центре города.

Россия может напасть на Украину в конце января или начале февраля. План войны готов, однако Владимир Путин еще решает, нужно ли его реализовать. Об этом со ссылкой на чиновников пишет немецкая BILD.