Мэр Минска приказал убрать с полок магазинов товары из Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 693
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Просмотров: 333
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 882
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 2917
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 342
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 495
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 2431
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 15732
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
5 Просмотров: 1161
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
1 Просмотров: 1062
Фото
Все фото
7
12
4
4
5
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
Украинские военные испытали беспилотник Bayraktar
Украинские военные испытали беспилотник Bayraktar
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и &quot;патриотических псевдопатриотов&quot;
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Видео
Все видео
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Мэр Конотопа на заседании горсовета облил "слугу" водой
Мэр Конотопа на заседании горсовета облил "слугу" водой
Беленюк станцевал гопак после золота на Олимпиаде
Беленюк станцевал гопак после золота на Олимпиаде
Интервью
1/5
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
7 Просмотров: 1476
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 279
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 864
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 342
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1980
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 августа 2021
Просмотров: 468
Немає синергії
Над ним знову насміялися, принизили. І знову… сказати б, дівчата, але обидві – колеги, керівники європейських країн. Він тиждень не ...
воскресенье, 08 августа 2021 05:50

Мэр Минска приказал убрать с полок магазинов товары из Украины

  Комментировать
Мэр Минска приказал убрать с полок магазинов товары из Украины
Фото: sb.by

Мэр Минска Владимир Кухарев приказал убрать с полок магазинов товары из Украины, Польши и Литвы. По его словам, украинские, польские и литовские товары замещают белорусскую продукцию в магазинах.

Об этом сообщает SB.by.

"Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, - а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печень) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: либо ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры", - сказал Кухарев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США продолжат вводить санкции против режима Лукашенко

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел обеспечить защиту гражданам Республики Беларусь, которые прибыли в Украину в течение последнего года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мэр Минска приказал убрать с полок магазинов товары из Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Правда или миф: раскрыли интересные факты о потере зрения

Самое читаемое
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
14
 Просмотров: 15741
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 7317
Горячая Каменских, Никитюк на сапборде и голые фото любимой Неймара - что публикуют звезды в сети
Горячая Каменских, Никитюк на сапборде и голые фото любимой Неймара - что публикуют звезды в сети
12
 Просмотров: 6804
&quot;Как вы за***ли своими удостоверениями&quot; - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
"Как вы за***ли своими удостоверениями" - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
4
 1 Просмотров: 6768
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
 Просмотров: 5886
Политика
В Беларуси арестовали лидера оппозиционной партии
В Беларуси арестовали лидера оппозиционной партии Просмотров: 333
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
 Просмотров: 333
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
7
 Просмотров: 405
Задержали экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия
Задержали экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия Просмотров: 162
Украина получит еще 17 млн доз вакцины Pfizer
Украина получит еще 17 млн доз вакцины Pfizer Просмотров: 279
Больше всего комментируют
13
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
7
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
5
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
4
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
3
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
Голосов: 7971
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть