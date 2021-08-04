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среда, 04 августа 2021 15:24

Обеспечить защиту белорусам - Зеленский дал поручение СБУ и МВД

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Обеспечить защиту белорусам - Зеленский дал поручение СБУ и МВД
Глава государства отметил, что белорусам могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью. Фото: "Слово и дело"

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел обеспечить защиту гражданам Республики Беларусь, которые прибыли в Украину в течение последнего года.

Глава государства отметил, что белорусам могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.

"Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи с публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на них, чтобы устранить любую угрозу для людей", - отметил Зеленский.

Определили перечень граждан Республики Беларусь, в отношении которых уже начали осуществлять соответствующие мероприятия по оценке рисков, дополнительного сопровождения их пребывания на территории нашей страны и охраны.

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Это решение приняли в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах ряду белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова - политического активиста из Беларуси, проживавшего на территории Украины.

Президент также отметил, что ожидает всестороннего расследования обстоятельств гибели Виталия Шишова, быстрой проверки информации, регулярного информирования общества о прогрессе следователей по этому делу.

3 августа в 07:40 в лесном массиве в Святошинском районе Киева нашли повешенным белорусского активиста 26-летнего Виталия Шишова.

Исчез накануне. В 80:58 вышел из дома по ул. Бударина на пробежку, это сняла камера видеонаблюдения. Потом перестал отвечать на звонки и больше живым его не видели. Его девушка Божена Жолудь и друзья искали Виталия самостоятельно. Несколько раз прошли местность по маршруту пробежки, но тщетно. В 15:18 обратились в полицию. На место выехали следственно-оперативная группа, кинологи. Также к поискам присоединились военнослужащие Нацгвардии, неравнодушные граждане, волонтеры.

Тело нашли совершенно в другой стороне, в 200 м от традиционного маршрута. Товарищи Виталия убеждены: мужчину убили и это дело рук КГБ Беларуси.

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