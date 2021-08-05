Мэр Конотопа на заседании горсовета облил "слугу" водой

Мэр Конотопа облил Качуру водой. Фото: Скриншот с видео

На заседании городского совета мэр Конотопа Артем Семенихин облил водой народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуру.

Нардеп заявил, что сейчас возбудили уголовное дело по статье о препятствовании работе нардепа. Об этом сообщает Delo.ua.

"Меня возмущает ситуация. Он пришел, облил меня грязной водой и закрылся охраной, это точно то не по-народному. Точно не народный мэр он. Клоун", - сказал Качура.

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В Конотоп Качура приехал с рабочим визитом и поднял вопрос питьевой воды и состояния местных дорог.

Нардеп пришел на сессию горсовета с вопросами к мэру Конотопа, почему в городе закрываются предприятия. Также "слуга народа" принес с собой бутылку мутной воды и сообщил, что набрал ее из-под крана в Конотопе.

После этого Семинихин схватил бутылку воды и заявил, что "депутат перегрелся", и предложил ему "отрезвиться Конотопской водичкой". После этого он начал выливать воду на парламентария.

Семинихин заявил, что причиной таких действий является якобы угрозы для совершения незаконных действий.

17 июня депутаты из ОПЗЖ устроили драку с депутатами из "Слуги народа".