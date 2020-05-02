Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться

Бондаренко вызвали на допрос из-за ослабления карантина. Фото: facebook.com/MNSCHERKASY

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко упрекнул президента Владимира Зеленского за политику двойных стандартов.

Накануне глава государства передавал ему "пламенный" привет в связи с ослаблением карантина в городе. В то же время Зеленский никак не отреагировал на то, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко во время карантина принимает посетителей.

Об этом Бондаренко сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

"Господин президент, я думал, когда вы победите, в стране будет закон один для всех. Придет весна - у нас зелено - и будем сажать. Только не городских глав, а коррупционеров. Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, сажать своих соратников пза "Велюр".

Мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев. А сейчас Черкассы будут сопротивляться. Если нужно объединить Украину, мы объединим", - сказал Бондаренко.

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