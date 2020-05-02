Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко упрекнул президента Владимира Зеленского за политику двойных стандартов.
Накануне глава государства передавал ему "пламенный" привет в связи с ослаблением карантина в городе. В то же время Зеленский никак не отреагировал на то, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко во время карантина принимает посетителей.
Об этом Бондаренко сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.
"Господин президент, я думал, когда вы победите, в стране будет закон один для всех. Придет весна - у нас зелено - и будем сажать. Только не городских глав, а коррупционеров. Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, сажать своих соратников пза "Велюр".
Мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев. А сейчас Черкассы будут сопротивляться. Если нужно объединить Украину, мы объединим", - сказал Бондаренко.
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1 мая в Черкассах начали ослаблять карантин. Начал курсировать городской транспорт. Открыли базары, часть непродовольственных магазинов, заведений.
В ответ на это правоохранители открыли уголовное производство. Мэра Анатолия Бондаренко вызвали на допрос. Позже он заявил, что получил угрозы от первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова. В ОП ответили, что Бондаренко общался с пранкером.
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