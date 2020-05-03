Мэр Черкасс уверен, что ему угрожал заместитель Ермака

Бондаренко заявил, что ему угрожал заместитель Ермака. Фото: Новая эпоха

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уверен, что сообщение с угрозами ему присылал заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

"А относительно господина Трофимова, мы с ним хорошо знакомы, у нас есть много общих знакомых. Я скажу так: это понятно, что это был он", рассказал Бондаренко "Украинской правде".

"Когда господин Трофимов представлял первого губернатора после президентства Зеленского, он просил меня помочь ему, я помогал".

Кроме того, Бондаренко также помогал Зеленскому во время второго тура выборов.

"Это же не написал почему господин Ермак, господин Тимошенко или Иванов, Петров. Это написал человек, который меня знает".

Мэр также рассказал, что после того как история с переписки стала публичной, то "наши общие знакомые позвонили мне утром и сказали: "Там истерика в Офисе президента".

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Напомним, на скриншоте, который опубликовал в Facebook мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, человек, подписанное как первый заместитель председателя Офиса президента Украины Сергей Трофимов якобы угрожает главе города из-за раннего снятия карантина. В ОП заявили, что Трофимов с Бондаренко не общался.