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пятница, 31 июля 2020 19:12

Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса

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Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса
Кортеж Суркиса нарушает правила. Фото: УНИАН

Нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса заподозрили в том, что он передвигается по Киеву на автомобиле с номерными знаками, которых нет в едином государственном реестре Нацполиции.

Время от времени он их меняет. Поэтому ему невозможно начислить штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщают "Схемы".

"При этом его кортеж и кортеж его брата-бизнесмена Игоря Суркиса, которые часто передвигаются вместе, регулярно совершают нарушения ПДД", - говорится в расследовании.

Съемочная группа "Схем" следила за ним. 21 мая четыре автомобиля Игоря и Григория Суркисов пересекли двойную сплошную линию, чтобы обойти пробку. Они выехали на встречную полосу и двинулись против направления транспорта. 15 июня "Схемы" заметили, как кортеж Григория Суркиса проехал пешеходной зоной рядом со стадионом "Динамо" и выехал на встречную полосу. При этом на автомобиле меняли номера.

20 июля автомобиль Суркиса использовал ложные номерные знаки во время посещения Министерства внутренних дел. На улице, ведущей в МВД, против движения транспорта стояло авто охраны Григория Суркиса.

"Впоследствии с закрытой территории МВД выехал бронированный Maybach - такой же, как у Григория Суркиса. Но с другими номерными знаками, как выяснили журналисты, которые не зарегистрированы ни на один автомобиль. Съемочная группа заметила, как Maybach подъехал в Верховную Раду, где его уже ждало то же авто охраны нардепа", - говорится в расследовании.

Кортеж заехал на закрытую территорию стадиона "Динамо". Там располагается офис братьев Суркисов. Через час Maybach выехал на других номерах вместе с той же машиной охраны. Кортеж проехал на красный свет.

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"Братья Суркисы - чуть ли не единственные украинские олигархи, которые лично ездят за рулем. Но использование номеров-прикрытия исключает начисление им штрафов за нарушение ПДД", - говорится в расследовании.

Григорий Суркис на просьбу о комментарии не ответил.

Суркис не вправе шифровать свои номерные знаки. Эта возможность предоставляется народным депутатам только при наличии угрозы жизни и здоровью.

Нардеп от "Слуга народа" Александр Дубинский снимал в центре Киева с группой видеооператоров, как он катается на велосипеде. После съемки "слуга" пересел на внедорожник Mercedes G55 AMG.

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