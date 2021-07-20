Меня называют то зеленобобик, то порохобот - Сенцов рассказал о фанатах Порошенко и Зеленского

Граждане ведутся на простые политические лозунги, говорит Олег Сенцов. Скриншот: Skrypin.ua

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов рассказал о хейте в соцсетях со стороны сторонников Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Сенцов сказал, что имеет патриотическую, государственную позицию.

"У меня такая позиция есть, просто они ожидают, что она будет коррелировать с определенной политической силой.

Если я говорю то, что не нравится сторонникам Петра Алексеевича, меня называют "зеленобобик". А когда что-то делаю, что не нравится действующему президенту, то меня называют "порохоботом". Это бывает просто через день. То меня одни ботофермы мочат, то другие. Последний раз, когда был на Каланчаке", - рассказал режиссер в эфире Skrypin.ua.

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"Граждане не такие сознательные. Ведутся на простые политические лозунги. Выбирают не ту власть, которую бы хотелось. Нам надо развивать гражданское общество.

Лучше быть романтиком, чем негодяем", - сказал Сенцов.

В то же время режиссер заявил: "Я не собираюсь в политику".

В мае 2014-го российские оккупанты захватили Олега Сенцова в Симферополе, обвинили в подготовке терактов. Приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В 2018 году Сенцов в колонии в городе Лабытнанги объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных Кремля. Продолжалась 145 дней. Стал лауреатом премии Европарламента им. Андрея Сахарова за свободу мысли. Был освобожден из российского плена в позапрошлом году в сентябре во время обмена, когда Украина возвращала пленных.