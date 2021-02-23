Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи

Пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель поймали на лжи. Фото: "Укринформ"

Президент Владимир Зеленский не предлагал Сергею Стерненку никаких должностей и не вмешивается в расследование по делу против активиста.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, пишет "Украинская правда".

"Такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которую президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности. Владимир Зеленский отмечает, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях. Он не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле", - сказала Мендель.

Также она уверяет, что никаких звонков от Стерненка президент не получал, а "публичные заявления, которыми его пытаются привлечь к этому делу, является политизацией дела".

Но адвокат активиста Маси Найем утверждает, что президент предлагал его подзащитному должность.

"Мендель (заявила. - Gazeta.ua): "Зеленский не вмешивается в следствие и не предлагал Стерненку должностей". Это неправда. Я лично был на встрече, на которой президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере 10 человек", - написал Найем в Facebook.

Зеленский сделал предложение Стерненку во время встречи в Офисе президента в июне 2019 года. Предлагал должность в одном из правоохранительных органов, пишет УП.

23 февраля 2021 года одесский суд по делу похищения и пыток человека назначил общественному активисту, экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества. После заслушивания обвинительного приговора Стерненко заявил, что Владимир Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность. В суде активисту передали мобильный телефон и сказали журналистам, что на другом конце - президент. Стерненко представился, но с той стороны почти сразу бросили трубку.