Мендель в белом платье напомнила, что седьмой месяц является пресс-секретарем президента

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель напомнила, что уже семь месяцев работает в должности. Об этом она написала в Facebook в пятницу.

"Сегодня 7 месяцев, как я в настоящее должности, а в этом месяце исполняется три года, как попала в коммуникации", - напомнила она.

Мендель опубликовала позирующее фото себя в белом платье напротив окна.

В прошлом году пресс-секретарь президента препятствовала работе журналиста "Радіо Свобода". После этого журналисты обратились в полицию.

"Среди достижений прошлого года считаю первый профайл украинского президента в The New Yorker и первую обложку Time с украинским президентом.

Хотя основная заслуга здесь, конечно, не пресс-службы, а самого Владимира Зеленского. Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинкам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020", - заявила пресс-секретарь.

"Друзья, качественные коммуникации меняют и страну. Поэтому круто, когда мы с вами на стороне света. На сегодняшний день для нас, комуникационщиков, есть важные задачи. А именно: изменить имидж Украины на международной арене, изменить его для нас, украинцев, объяснить, что в единстве наша сила и у нас, украинцев, немало причин чувствовать себя победителями. Ведь мы такие и есть", - также написала она.

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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко. На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.