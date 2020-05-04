Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель провела опрос в Instagram: что для украинцев важнее - деньги, здоровье, энергия или время?
По словам пресс-секретаря главы государства, для грамотного построения своей жизни эти ресурсы нужно правильно использовать.
"Деньги, здоровье, энергия, время? Пока мы сидим на карантине, давайте определимся, в каком порядке для нас важны эти ресурсы! Поехали", - написала она.
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Мендель объяснила свой опрос.
"В современном динамичном мире с забеганными графиками люди часто гонятся за деньгами как основой для нашего счастья. И в то же время немало людей, у которых есть деньги, не имеют ощущения счастья, уверенности или самореализованности.
Секрет в том, что деньги можно восстановить легче. В течение жизни человек теряет и зарабатывает. И восстановить баланс денег легче из перечисленного списка.
Единственное, чего мы не можем восстановить - это время. Время - это единственная категория, которую мы теряем навсегда. Поэтому правильное размещение списка должно быть таким:
Время, как категория, которую невозможно восстановить;
Здоровье, как ресурс, который труднее всего восстанавливать;
Энергия - которую мы восстанавливаем постоянно;
И деньги - категория, которую восстановить легче всего", - отметила она.
Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко.
На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками, и охрана вместе с ней обступает его. Андрушко отталкивают.
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