Время - категория, которую невозможно восстановить, говорит Мендель.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель провела опрос в Instagram: что для украинцев важнее - деньги, здоровье, энергия или время?

По словам пресс-секретаря главы государства, для грамотного построения своей жизни эти ресурсы нужно правильно использовать.

"Деньги, здоровье, энергия, время? Пока мы сидим на карантине, давайте определимся, в каком порядке для нас важны эти ресурсы! Поехали", - написала она.

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Мендель объяснила свой опрос.

"В современном динамичном мире с забеганными графиками люди часто гонятся за деньгами как основой для нашего счастья. И в то же время немало людей, у которых есть деньги, не имеют ощущения счастья, уверенности или самореализованности.

Секрет в том, что деньги можно восстановить легче. В течение жизни человек теряет и зарабатывает. И восстановить баланс денег легче из перечисленного списка.

Единственное, чего мы не можем восстановить - это время. Время - это единственная категория, которую мы теряем навсегда. Поэтому правильное размещение списка должно быть таким:

Время, как категория, которую невозможно восстановить;

Здоровье, как ресурс, который труднее всего восстанавливать;

Энергия - которую мы восстанавливаем постоянно;

И деньги - категория, которую восстановить легче всего", - отметила она.

Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко. На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками, и охрана вместе с ней обступает его. Андрушко отталкивают.