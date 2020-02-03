Мендель получала по полсотни тысяч зарплаты

В прошлом году Мендель препятствовала работе журналистов.

Зарплата пресс-секретаря президента Юлии Мендель с 1 января составляет 27 187 грн.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос, пишут УНН

"В 2019 году начисленная заработная плата в сумме 370 563,02 гривны. С 1 января 2020 года должностной оклад в должности пресс-секретаря президента Украины составляет 27 187 гривен", - сообщили в ведомстве.

Юлию Мендель назначили на должность 3 июня 2019. Следовательно, с июня по декабрь она ежемесячно получала в среднем почти 53 тыс. грн.

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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко. На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и охрана вместе с ней обступает его. Андрушко отталкивают.