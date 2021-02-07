Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука

Интервью телеканала, связанном с Медведчуком, Мендель давала месяц назад.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая сейчас называет телеканалы пула Виктора Медведчука интструментом государства-агрессора, еще месяц назад приглашала один из этих каналов к себе домой. Об этом напомнил журналист Даниил Мокрык в своем видеоблоге.

"У меня деликатный вопрос. Почему такой приближенный к президенту человек, как его пресс-секретарь Юлия Мендель, перед самым Новым годом пригласила телеканал ZIK к себе домой. Открывала свои двери и мыло с ними лялякала.

Может в декабре в Офисе ещё не знали, что эти телеканалы - это инструмент России в войне против Украины и насквозь лживая фигня", - отметил журналист.

"Одни журналисты получается "предвзятые", а другие, хотя и рупор Кремля, с ними мыло лялякают", - добавил Мокрык.

Интервью с Мендель на телеканале ZIK было 31 декабря 2020 года.

А 3 февраля, после того как против связанных с Медведчуком телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK ввели санкции, она написала в Facebook: "Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения. Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и государственные границы Украины. Уже даже подтверждено финансирование этих каналов с России. Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности".

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Также журналист спросил: будет ли уголовное производство касательно нардепа с ОПЗЖ Тараса Козака.

"Что будет с телеканалом "Наш"? И лишат аккредитации в Верховную Раду представителей этих телеканалов - "112", ZIK и NewsOne. Потому что когда я был в четверг в помещении Верховной Рады, они все там были, ходили с микрофонами", - сказал Даниил Мокрык.

2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции на народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Также на 5 лет введены санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал сектар СНБО Алексей Данилов. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.