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вторник, 19 октября 2021 17:10

Медведчука проверяют на причастность к поставкам дизтоплива из РФ по заниженным ценам

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Медведчука проверяют на причастность к поставкам дизтоплива из РФ по заниженным ценам
ГБР проверяет также возможную причастность должностных лиц к поставке дизеля по сниженным ценам. Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований проверяет информацию о поставках структурами, приближенными к нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, дизельного топлива из РФ в Украину по заниженным ценам.

В начале октября к одному из терминалов Николаевского морского порта прибыло иностранное судно под флагом Панамы, сообщили в пресс-службе ГБР. Через несколько дней этот терминал принял другое иностранное судно под флагом одной из стран ЕС.

"По документам суда доставили на адрес украинского общества с ограниченной ответственностью, которое связывают с Медведчуком, нефтепродукты весом более 30 тыс. тонн каждое. Задекларированная поставщиками цена была почти вдвое ниже рыночной, что позволило дельцам минимизировать уплате обязательных таможенных платежей на миллионы гривен", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что эти суда за последний год заходили в порты России, а товар имеет российское происхождение. Работники территориального управления ГБР Николаева осмотрели задержанные суда и заявленный к растаможке товар и отобрали образцы топлива, чтобы проверить заявленное качество и соответствие кода украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

ГБР проверяет также возможную причастность должностных лиц к поставке дизеля по сниженным ценам.

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12 октября суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

8 октября Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. В течение 2015 года за поставки угля с ОРДЛО боевикам перечислили не менее 200 млн грн, по версии следствия.

11 мая этого года Медведчук уже получил подозрение. Его с соратником Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности. С 13 мая Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом.

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