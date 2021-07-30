Медведчука оставили под круглосуточным домашним арестом

У Киевского апелляционного суда собрались отряды национальной гвардии и подразделения полиции диалога. Фото: Громадское

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда о домашнем аресте народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает "Суспильне".

Суд отклонил жалобу защиты депутата на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля. Тогда Медведчука отправили под домашний арест. Нардеп останется под арестом до сентября 2021 года.

Перед началом судебного заседания возле Киевского апелляционного суда собрались отряды национальной гвардии и подразделения полиции диалога.

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, вербовал украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов. Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.