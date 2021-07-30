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пятница, 30 июля 2021 15:57

Медведчука оставили под круглосуточным домашним арестом

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Медведчука оставили под круглосуточным домашним арестом
У Киевского апелляционного суда собрались отряды национальной гвардии и подразделения полиции диалога. Фото: Громадское

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда о домашнем аресте народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает "Суспильне".

Суд отклонил жалобу защиты депутата на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля. Тогда Медведчука отправили под домашний арест. Нардеп останется под арестом до сентября 2021 года.

Перед началом судебного заседания возле Киевского апелляционного суда собрались отряды национальной гвардии и подразделения полиции диалога.

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.

В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве.

Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, вербовал украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.

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