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пятница, 14 мая 2021 20:41

Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
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11 мая нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку выдвинули подозрение в государственной измене и хищении государственных ресурсов.

В этом же подозревают и другого депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. По словам СБУ, он скрывается в России.

13 мая Печерский районный суд города Киева отправил кума Путина под круглосуточный домашний арест.

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Gazeta.ua спросила украинцев: правильно ли, что Медведчука наконец привлекают к ответственности?

Автор: Лилия Мыцко
 

Сергей, 46 лет:

Правильно сделали, потому что сколько это может продолжаться. Давно пора было ставить точку в этом деле. Но, видимо, у власти была своя выгода, поэтому затянулся процесс. Не знаю, получится ли с этого что-то, ведь мы знаем, как в Украине "сажают".

Автор: Лилия Мыцко
 

Дарья, 25 лет:

Не понимаю, почему его посадили под домашний арест. Таких надо сажать за решетку. В Украине очень странная законодательная система, которую всем удается обойти. А особенно - людям, у которых денег "куры не клюют". Власть ничего не может сделать и остается в дураках каждый раз. Но если Медведчука посадят, это будет удар по олигархической системе.

Автор: Лилия Мыцко
 

Юлия, 20 лет:

В демократической стране нет места для олигархов. В то время, как на Донбассе гибнут парни и мужчины, Медведчук подпевает Путину. Не хочу жить в стране, где продают человеческие жизни, а власть не может ничего с этим сделать, как бы ни пыталась. Одним арестом не решить проблему.

Автор: Лилия Мыцко
 

Александр, 47 лет:

Никто никого не посадит, это очевидно. Просто президенту выгодно сейчас наделать шума. Почему полгода назад никто не пытался посадить. В нашем законодательстве есть разрешение брать взятки - выход под залог. Конечно, Медведчук, даже с замороженными счетами, сможет дать 5 миллионов из теневого кошелька. Все замнется вскоре.

Автор: Лилия Мыцко
 

Лидия, 69 лет:

Украинская власть хочет поднять шум, потому что нужно хоть о чем-то говорить. Как всегда, молчат об экономике и безработице. Разговоры о пандемии немного утихли - надо найти новую тему. У Зеленского падают рейтинги, и он пытается показать свою "работу" на посту президента. Почему же тогда раньше Медведчука не арестовывали? Все равно его не посадят, у нас хоть кого-то наказывали с богачей?

2 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsOne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для внедрения санкций против Козака стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, во время которого установлено, что схемы по поставкам угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Ограничения применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.

Автор: Лилия МЫЦКО
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Комментарии

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