Медведчука, который шесть просидел дома, не отправят за решетку - прокуратура

Предельный срок пребывания под круглосуточным домашним арестом подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука истек.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора во вторник.

Медведчук просидел дома шесть месяцев. Речь идет о деле о покушении на хищение национальных ценностей.

В ведомстве, которое возглавляет генпрокурор Ирина Венедиктова, заявили, что "единственная мера пресечения, о которой в настоящее время может ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязательств".

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2 ноября Печерский районный суд города Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров.

Среди обязательств, которые прокуроры будут просить возложить на Медведчука:

- прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сообщать об изменении своего места жительства, места работы;

- воздерживаться от общения с подозреваемыми;

- сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд из Украины и въезд;

- носить электронное средство контроля.

"Напомним, что подозреваемый народный депутат находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности", - заявили в прокуратуре.

Медведчук уже прибыл в суд. Под зданием собралась группа мужчин спортивного вида.

Автор: Дмитрий Гордийчук

12 октября суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря. 8 октября нардепу объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. В течение 2015 года за поставки угля из ОРДЛО боевикам перечислили не менее 200 млн грн, по версии следствия. 11 мая этого года Медведчук уже получил подозрение. Его с соратником Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности. С 13 мая Медведчук находится под домашним арестом.