Медведчук за год разбогател вдвое

Российские рубли семья Медведчук держит в белорусском банке. Фото: Ян Доброносов, bykvu.com

Денежные активы семьи нардепа от ОПЗЖ, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019-м.

Большинство сбережений хранится в российских рублях в белорусском банке, сообщают "Схеми"

В позапрошлом году денежные активы семьи Медведчука составили €7 017 878, а в 2020-м вдвое больше - € 14 420 848.

При этом если в 2019 году семья нардепа хранила деньги преимущественно в евро и гривнах, то в прошлом году наибольшая сумма хранится на счету Оксаны Марченко в белорусском "Абсолютбанк" и в российских рублях - более 784 млн (почти €9,5 млн).

Владельцем "Абсолютбанк" является белорусский олигарх Николай Воробей, который в позапрошлом году стал совладельцем части нефтепродуктопровода в Украине (украинский компании "Прикарпатзахідтранс").

Общественная организация Центр противодействия коррупции называет Воробья "банкиром" Медведчука и его соратника, нардепа с ОПЗЖ Тараса Козака.

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Произошли и другие изменения в декларации. Медведчук указал, что его жена больше не является бенефициарным собственником российского микропредприятия "Основы инвестиций" и финансовой компании "Тренд Оптима". Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

В тоже время Медведчук показал, что у Оксаны Марченко появились еще 2 компании в России, связанные с нефтяным бизнесом.

Речь идет о "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик) и "НЗНП Инжиниринг". "НЗНП Инжиниринг" - строительная фирма, выступает заказчиком работ по модернизации "Новошахтинского завода нефтепродуктов". Модернизация должна обеспечить производство бензина стандарта Евро-5. Сам завод находится под действием украинских санкций с февраля за поставку нефтепродуктов в оккупированные Россией районы Донецкой и Луганской областей.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность 3 телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.