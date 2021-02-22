Медведчук владеет одной из самых дорогих яхт в мире - Бигус

Яхта зарегистрирована на оффшорную компанию, Медведчук может ее использовать. Фото: Reuters

Председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук обладает 5-палубной яхтой, зарегистрированной на оффшорную компанию.

Судно Royal Romance имеет длину 2,5 м и стоит около $200 млн, заявил в видеоблоге журналист Денис Бигус.

На яхте есть бассейн размером 4 на 12 м. Он расположен на главной кормовой палубе. Также на яхте есть место для 14 гостей и 22 членов экипажа и лифт.

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Яхта зарегистрирована на оффшорную компанию. Даже под санкциями Медведчук может использовать ее.

Без представления генерального прокурора Ирины Венедиктовой на привлечение к ответственности Виктора Медведчука и Тараса Козака им ничего не угрожает. А для президента Владимира Зеленского санкции против них - это вызов Владимиру Путину. До этого на такое решались только Ющенко и Порошенко. Об этом Gazeta.ua рассказывает политолог Виктор Таран.