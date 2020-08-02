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воскресенье, 02 августа 2020 18:02

Медведчук в компании жены поехал в оккупированный Крым

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Медведчук в компании жены поехал в оккупированный Крым
Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко поехал в аннексированный Россией Крым. Фото: pravda.com.ua

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко поехал в аннексированный Россией Крым.

Супруги пересекло админграницу с оккупированной территории в 14:30 в воскресенье, 2 августа. Об этом сообщает ряд изданий, в частности "Новое Время", "Цензор.НЕТ", "Укринформ" со ссылкой на собственные источники.

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Медведчук вместе с женой прошел на КПВВ "Каланчак".

"В 14:34 данные граждане были оформлены в установленным порядком на выезд на транспортном средстве "Мерседес Вито". В 14:36 ​​выехали из КПВВ", - говорится в сообщении.

По данным источника, с Медведчуком и Марченко были еще три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все - граждане Украины.

Нардеп и кум российского президента Медведчук несколько месяцев назад обнародовал свою декларацию. Согласно ей, его жена Оксана Марченко владеет земельным участком площадью 5620 кв. м, домом и хозпостройками под Ялтой. Земля в аннексирована Крыму по декларации Медведчука попадает в перечень территорий, которыми, согласно указу президента России Владимира Путина, не могут владеть иностранные граждане. Эти участки должны быть проданы гражданам РФ или российским компаниям, или они могут быть выкуплены государством.

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02
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