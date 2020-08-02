Медведчук в компании жены поехал в оккупированный Крым

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко поехал в аннексированный Россией Крым.
Супруги пересекло админграницу с оккупированной территории в 14:30 в воскресенье, 2 августа. Об этом сообщает ряд изданий, в частности "Новое Время", "Цензор.НЕТ", "Укринформ" со ссылкой на собственные источники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Закрытое небо" не для всех: Медведчук во время карантина 16 раз летал из Киева в Ужгород
Медведчук вместе с женой прошел на КПВВ "Каланчак".
"В 14:34 данные граждане были оформлены в установленным порядком на выезд на транспортном средстве "Мерседес Вито". В 14:36 выехали из КПВВ", - говорится в сообщении.
По данным источника, с Медведчуком и Марченко были еще три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все - граждане Украины.
Нардеп и кум российского президента Медведчук несколько месяцев назад обнародовал свою декларацию. Согласно ей, его жена Оксана Марченко владеет земельным участком площадью 5620 кв. м, домом и хозпостройками под Ялтой. Земля в аннексирована Крыму по декларации Медведчука попадает в перечень территорий, которыми, согласно указу президента России Владимира Путина, не могут владеть иностранные граждане. Эти участки должны быть проданы гражданам РФ или российским компаниям, или они могут быть выкуплены государством.
Комментарии