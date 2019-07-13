Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко

За обстрелом телеканала "112 Україна" стоит его владелец - кум Путина, говорит активист Сергей Стерненко.

Обстрел телеканала "112 Україна" является провокацией, за которой стоит сам его владелец, кум президента России Виктор Медведчук.

Об этом заявил активист Сергей Стерненко в Facebook

"Проснулся и увидел "112 канал" ночью кто-то обстрелял из гранатомета. Стреляли метко - прямо в стену, подальше от окон. В то время канал не работал и там никого не было.

Абсолютно твердо убежден, что за этой провокацией стоит владелец канала Медведчук и его сообщники.

Потому что почерк в стиле РФ: бахнуть прямо накануне мирной акции гранатометом в неработающий объект, чтобы обвинить в этом противников российской пропаганды.

Подобные теракты ФСБ уже совершала в Украине - в Одессе стреляли по волонтерскому центру, а в Луцке били по консульству Польши. В обоих случаях уже доказана вина российских наемников.

Говорят, полиция уже ищет исполнителей теракта (хотя теракт вообще должна расследовать СБУ). Очень надеюсь, что их найдут.

Рекомендую очень внимательно сейчас проверять пункты пересечения границы с РФ, КПВВ у оккупированного Донбасса и Крыма и на въезде в Придинстровье.

Однако я знаю рецепт как сделать так, чтобы такое больше не повторилось:

1. Закрыть все российские телеканалы в Украине: "NewsOne", "Інтер", "112", ЗІК, "Наш".

2. Привлечь к ответственности Медведчука и его пособников.

3. Провести обыски во всех его "охранных" структурах и бандформированиях вроде "Сварога".

Уверен, там можно будет изъять еще не один гранатомет.

Ну и в идеале закрываем границу с РФ, накладываем санкции на нее, принимаем закон о коллаборационистах и усиленно ловим всех агентов влияния: Портнова, Новинского, Шуфрича, Труханова, Кернеса и других. И теракты прекратятся. Ибо не кому и куда стрелять. А заказчики наконец сядут", - написал Стерненко.

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13 июля в 18.00 под телеканалом "112 Україна" была анонсирована акция протеста против пропагандистского фильма о "гражданской войне" на Донбассе. Фильм должен был транслировать телеканал. "Героями" ленты является президент РФ Владимир Путин и его кум Виктор Медведчук.