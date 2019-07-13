Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко

 
Ексклюзивы
1/5
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2169
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
1 Просмотров: 864
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 522
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 288
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1557
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1512
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5176
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 918
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 576
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 945
Фото
Все фото
7
10
7
4
3
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Видео
Все видео
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Парубий закрыл последнее заседание 10-й сессии Рады
Парубий закрыл последнее заседание 10-й сессии Рады
Сегодня последнее заседание Верховной Рады VIII созыва - онлайн
Сегодня последнее заседание Верховной Рады VIII созыва - онлайн
"Это были реально крутые года" - Парубий выступил с трогательным прощальным словом
"Это были реально крутые года" - Парубий выступил с трогательным прощальным словом
Люстрировать всех за предыдущие 5 лет: Зеленский предлагает закон
Люстрировать всех за предыдущие 5 лет: Зеленский предлагает закон
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1260
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 531
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2466
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 549
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
суббота, 13 июля 2019 10:23

Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко

1 Комментировать
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
За обстрелом телеканала "112 Україна" стоит его владелец - кум Путина, говорит активист Сергей Стерненко.

Обстрел телеканала "112 Україна" является провокацией, за которой стоит сам его владелец, кум президента России Виктор Медведчук.

Об этом заявил активист Сергей Стерненко в Facebook

"Проснулся и увидел "112 канал" ночью кто-то обстрелял из гранатомета. Стреляли метко - прямо в стену, подальше от окон. В то время канал не работал и там никого не было.

Абсолютно твердо убежден, что за этой провокацией стоит владелец канала Медведчук и его сообщники.

Потому что почерк в стиле РФ: бахнуть прямо накануне мирной акции гранатометом в неработающий объект, чтобы обвинить в этом противников российской пропаганды.

Подобные теракты ФСБ уже совершала в Украине - в Одессе стреляли по волонтерскому центру, а в Луцке били по консульству Польши. В обоих случаях уже доказана вина российских наемников.

Говорят, полиция уже ищет исполнителей теракта (хотя теракт вообще должна расследовать СБУ). Очень надеюсь, что их найдут.

Рекомендую очень внимательно сейчас проверять пункты пересечения границы с РФ, КПВВ у оккупированного Донбасса и Крыма и на въезде в Придинстровье.

Однако я знаю рецепт как сделать так, чтобы такое больше не повторилось:

1. Закрыть все российские телеканалы в Украине: "NewsOne", "Інтер", "112", ЗІК, "Наш".

2. Привлечь к ответственности Медведчука и его пособников.

3. Провести обыски во всех его "охранных" структурах и бандформированиях вроде "Сварога".

Уверен, там можно будет изъять еще не один гранатомет.

Ну и в идеале закрываем границу с РФ, накладываем санкции на нее, принимаем закон о коллаборационистах и усиленно ловим всех агентов влияния: Портнова, Новинского, Шуфрича, Труханова, Кернеса и других. И теракты прекратятся. Ибо не кому и куда стрелять. А заказчики наконец сядут", - написал Стерненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С гранатомета обстреляли телеканал Медведчука

13 июля в 18.00 под телеканалом "112 Україна" была анонсирована акция протеста против пропагандистского фильма о "гражданской войне" на Донбассе. Фильм должен был транслировать телеканал. "Героями" ленты является президент РФ Владимир Путин и его кум Виктор Медведчук.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июля

Рок-музыканты собирали деньги для голодных детей

Самое читаемое
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей Просмотров: 29054
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
3
 Просмотров: 28152
&quot;Зачем мне такая министр?&quot; - Зеленский раскритиковал Супрун
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун 14 Просмотров: 17487
Тина Кароль позировала в комбинации на голое тело
Тина Кароль позировала в комбинации на голое тело Просмотров: 16038
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
9
 Просмотров: 14494
Политика
Разоблачили замысел Путина по Украине
Разоблачили замысел Путина по Украине 3 Просмотров: 4041
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
 Просмотров: 2169
Работа в 3 смены, ЗП - 9 тыс. В Укриане раскрыли ботоферму
Работа в 3 смены, ЗП - 9 тыс. В Укриане раскрыли ботоферму
5
 3 Просмотров: 1431
Порядок в стране могут навести женщины - Пуртова
Порядок в стране могут навести женщины - Пуртова 1 Просмотров: 216
У Зеленского сказали, с кем хотят сотрудничать в новой Раде
У Зеленского сказали, с кем хотят сотрудничать в новой Раде Просмотров: 3123
Больше всего комментируют
21
В Раду проходят 4 партии. "Слуга народа" и "Оппоплатформа" лидируют
15
"Надо действовать немедленно. У нас есть шанс поднять страну и людей"
14
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун
11
Партия Зеленского показала рост рейтинга. Другие - потеряли
7
Опрос Info Sapiens: Партия Порошенко обходит "Оппозиционную платформу"
Голосов: 6268
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua