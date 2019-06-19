Медведчук признался в негативном отношении к украинцам

Кум президента России Виктор Медведчук говорит, что негативно относится к украинцам, которые его не воспринимают.
Об этом он заявил русской службе BBC.
Комментируя высокий антирейтинг и поход на выборы в парламент Медведчук сказал:
"Может, и 46%. А если даже 50%, то что из этого? В чем вопрос?"
На уточнение о негативном отношении к нему, кум Путина ответил:
"Ну и великолепно, я тоже к ним негативно отношусь. Ну а как? У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю. Я что, должен быть среди этих 60%? Нет, я буду среди другой части".
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12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии против Украины.
За время войны Украина потеряла почти 4 тыс. солдат, 20 тысяч получили ранения.
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