Медведчук представляет РФ - президент

Виктор Медведчук фактически является представителем России, говорит президент Украины Петр Порошенко. Фото: УНІАН

Виктор Медведчук является представителем президента России Владимира Путина, но с ним надо встречаться. Об этом заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции.

"Медведчук с мая или апреля не участвует в заседаниях трехсторонней контактной группы. Де-факто Медведчук на этих переговорах является представителем Путина. И является единственным, возможно, источником, каналом для донесения информации. И если стоит вопрос перед президентом Порошенко, что он должен встречаться и готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой, я буду это делать. И буду встречаться ", - заявил Порошенко.

"И все все понимают. И не надо делать вид, что кто-то здесь чего-то не понимает", - сказав президент журналистам.

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Нардеп от "Оппоблока" и давний соратник кума президента России Виктора Медведчука Тарас Козак стал конечным бенефициаром всех 6 телеканалов, входящих в группу "112 Україна". Информация об этом появилась в госреестре физических и юридических лиц-предпринимателей.