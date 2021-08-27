Медведчук подал второй иск в ЕСПЧ против Украины

Еще один иск в Европейский суд по правам человека против Украины, подал народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Об этом в Facebook сообщил его коллега по фракции Ренат Кузьмин.

Автор: facebook.com/RRKuzmin Виктор Медведчук во второй раз подал в ЕСПЧ иск против Украины

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"Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ. Первый, как известно, принят к производству Европейским судом и может быть рассмотрен в приоритетном порядке уже в ближайшее время. В этот раз речь идёт о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу. В этот раз украинская власть обвиняется в незаконном продлении срока домашнего ареста Медведчуку, а так же в том, что заангажированный суд по приказу украинской власти не допустил к участию в деле сторону защиты и рассмотрел дело Медведчука не только без его адвокатов, но даже без самого Медведчука. Это явное, очевидное и преступное нарушение прав и законных интересов гражданина, за которое, кстати говоря, предусмотрена уголовная ответственность. Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты", - говорится в сообщении.

В июне подозреваемый в государственной измене народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на "незаконные действия украинской власти".

Он заявлял о "политической мотивации его уголовного преследования, грубое нарушение права на справедливый суд".