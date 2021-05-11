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вторник, 11 мая 2021 23:58

Медведчук отреагировал на обыски

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Медведчук отреагировал на обыски
Медведчук заговорил о "политической расправе". Фото: Укринформ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук уверяет, что не будет скрываться от следствия.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", говорится в заявлении Медведчука.

Он назвал "политической расправой" обыски у него дома и в офисе, а также попытку вручить ему подозрение в государственной измене. Медведчук считает, что правоохранители нарушают украинское законодательство, а во время обысков у него ничего незаконного не нашли.

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Однако лидер ОПЗЖ никак не прокомментировал те факты, которые представили в СБУ и Офисе генпрокурора. Речь идет о договоренностях с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком о перерегистрации предприятия в захваченном Крыму и добыче полезных ископаемых, а также о передаче России информацию о скрытом подразделение ВСУ.

11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене куму Путину голове политсовета партии "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Правоохранители подозревают Медведчука в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины.

Также в СБУ сообщили, что кум Путина нардеп Виктор Медведчук через своего однопартийца Тараса Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

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