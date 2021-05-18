Медведчук не сбежал в Россию, потому что должен отрабатывать миллиарды – Луценко

Подозрение Медведчуку пока выглядит как не достаточно обоснованное, считает Игорь Луценко. Фото: Reuters

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук остался в Украине, потому что этого не в последнюю очередь хотела Российская Федерация. Такое мнение Gazeta.ua выразил бывший народный депутат Игорь Луценко.

"Для нас всех было бы лучше, если бы Медведчук поехал в Россию. Он остался не в последнюю очередь, потому что этого хотела Россия. Он также мог посчитать, что ему в такой короткий срок могут предъявить. С нынешней фабулой обвинения ему можно и не выезжать. Можно играть роль преследуемого, делать шоу на судах. Выглядеть так, что он проявляет мужество, когда ходит в суды. Кум Путина имеет миллиарды и вынужден сейчас их отрабатывать – бороться за "русскоязычное население", а нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак имеет миллионы – ему это население не нужно. Поэтому Козак убежал. Теоретически, он мог получить информацию от сотрудников СБУ, там много предателей".



Подозрение пока выглядит как не достаточно обоснованное, считает Луценко: "Ни в СБУ, ни в прокуратуре не нашлось крупных специалистов в области права, которые подготовились и сформулировали сильное и точное обвинение. Номинально можем сказать, что подозрение должны были готовить с тех пор, как Баканов пришел в СБУ. И за полтора года ее можно было сделать гораздо лучше. Документ, вероятно, готовился в спешке, где-то от времени визита Блинкина. Пока это кажется импровизацией, блицкригом".

Луценко отмечает: "Мне кажется, что СБУ никогда всерьез не готовилась к преследованию людей, как Медведчук. Можно было кошмарить тех мелких предпринимателей, кто что-то купил в ОРДЛО, или наоборот, поставляют туда. А вот кума Путина не хотели и пальцем трогать" .

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Правоохранители могли задержать Козака, если бы имели такое желание, говорит Луценко.

"Обычно, когда планируют такие операции, берут санкцию суда на негласные следственные действия, в частности, наружное наблюдение. Предполагаемых преступников задерживают, когда узнают, что, например, он собрался за границу. Так надо было сделать и в этом случае. Но никто такими вещами не занимался ", – говорит Луценко.

Если бы у следствия были еще какие-то козыри, то их бы уже выложили, надо было дожимать ситуацию, закрывать Медведчука в СИЗО, считает Луценко. "Но записи, которые прозвучали в Bihus.info – подозреваю, это все, что есть", – отмечает бывший нардеп.

"Петр Порошенко был, и до сих пор остается, партнером Медведчука, спарринг-партнером. Для Зеленского сначала это было все не вовремя – вообще не замечали проблемы. Затем ОПЗЖ начала отбирать электоральное поле у ​​Зеленского, на что наложился возможный сигнал с США. Тогда начали заниматься Медведчуком всерьез – наложили санкции, закрыли телеканалы, начали готовить записи для журналистов ", – говорит Игорь Луценко.

11 мая нардепу от ОПЗЖ Виктора Медведчука выдвинули подозрение в государственной измене и хищении государственных ресурсов. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил кума Путина под круглосуточный домашний арест. Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения.