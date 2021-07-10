Медведчук не продавал сеть АЗС. Санкции действуют - секретарь СНБО

Санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, введенные 19 февраля 2021 года, действуют в полном объеме.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, опровергая информацию о якобы их ослаблении.
"Информацию, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что санкции не работают, - сознательная и целенаправленная дезинформация общества, не соответствуют действительности", - подчеркнул он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд принял решение об аресте Медведчука
Секретарь СНБО также заверил, что Медведчук не продавал свою сеть автозаправочных станций.
"Не соответствует действительности и распространенная отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку, одной из коммерческих структур", - сообщил Данилов.
В феврале СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Ограничения применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.
В мае генеральная прокурорка Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку.
Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.
Комментарии1