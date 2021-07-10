Медведчук не продавал сеть АЗС. Санкции действуют - секретарь СНБО

Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Фото: ua.news

Санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, введенные 19 февраля 2021 года, действуют в полном объеме.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, опровергая информацию о якобы их ослаблении.

"Информацию, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что санкции не работают, - сознательная и целенаправленная дезинформация общества, не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

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Секретарь СНБО также заверил, что Медведчук не продавал свою сеть автозаправочных станций.

"Не соответствует действительности и распространенная отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку, одной из коммерческих структур", - сообщил Данилов.

В феврале СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Ограничения применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. В мае генеральная прокурорка Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.