Медведчук не будет вице-спикером нового парламента

Виктор Медведчук сосредоточится на партийной работе Фото: https://vesti-ukr.com

Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" не собирается выдвигать кандидатуру кума российского президента Виктора Медведчука на руководящие должности в новом парламенте.

Об этом заявил член подготовительной депутатской группы Вадим Рабинович, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Медведчук не будет выдвигать свою кандидатуру, и наша партия не будет его выдвигать по той простой причине, что он уже был и вице-спикером, и первым вице-спикером", - отметил Рабинович.

По его словам, Медведчук сосредоточится на партийной работе.

В то же время политик отметил, что их политсила будет претендовать на несколько комитетов: бюджетный, регламентный и комитет по вопросам свободы слова. Кроме того, хотят иметь представителей в комитете по вопросам молодежи и спорта и комитета, который будет заниматься вопросами Донбасса.

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