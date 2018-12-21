Медведчук на российском ТВ козырял переговорами с Путиным

Лидер пророссийского движения "Украинский выбор", председатель политсовета партии "За життя" Виктор Медведчук заявил, что недавно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым обсудил ряд украинских вопросов, в частности, освобождение моряков. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1", комментируя слова Путина о том, что он прилетал в Москву с вариантами обмена украинских моряков.

По словам Медведчука, такая встреча состоялась несколько дней назад, пишет "Українська правда"

"Я встречался с президентом России по вопрос не обмена, а освобождение украинских моряков, поскольку этот вопрос сейчас актуален не только в Украине, но и во всем мире", - сказал кум Путина.

Медведчук добавил, что будет и в дальнейшем проводить переговоры по этому вопросу.

На вопрос ведущей, о чем еще Медведчук общается с Путиным, как "единый общий мост" между Украиной и Россией, тот ответил, что обсуждали и многие другие вопросы, в частности, вопросы прекращения боевых действий на Донбассе.

На уточняющий вопрос, делает ли он это по поручению президента Украины Петра Порошенко, Медведчук ответил, что не по поручению, а по просьбе.

"В первую очередь я это делаю по просьбе, а не по поручению президента Порошенко. И я это делаю, потому что это в моих интересах, и в интересах моей страны. Тем более, что я могу это делать", - сказал он.

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Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции заявлял, что Виктор Медведчук не принимает участия в заседаниях Трехсторонней контактной группы. И де-факто он является представителем Путина.