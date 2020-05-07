Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" планирует своими силами организовать праздничные мероприятия в День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая). Фото: Reuters

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука и Рабиновича проведет праздничные мероприятия 9 мая за свои деньги.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Илья Кива, сообщила пресс-служба ОПЗЖ.

"Мы, оппозиционные политики, берем празднование этого великого дня в свои руки. В каждом городе пройдут чествования и празднования. В 12:00 9 мая каждый из нас в своем городе возложит цветы к памятникам, а потом мы посетим каждого ветерана", - сказал Кива.

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По его словам, средствами партии ветеранам раздадут подарки.

Демократизация в Украине продолжается, однако процесс столкнулся с определенными препятствиями: силовые структуры и непрозрачность государственного аппарата, в частности, его тотальная коррумпированность и неэффективность.