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вторник, 18 июня 2019 19:48

Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог

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Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Власть показала полную бездеятельность касательно Медведчука, говорит политолог Михаил Басараб.

Москва расширяет медиа-присутствие в Украине. Так Gazeta.ua политолог Михаил Басараб прокомментировал ситуацию вокруг телеканала ZIK.

"Медведчук, который претендует на роль украинского Кадырова, беспрепятственно покупает телеканал, формирует свой медиа-холдинг.

Он и его партнеры по-прежнему влияли на информационную политику ZIK. Теперь эта собственность оформлена официально.

Расширение медиа-присутствия Медведчука - это расширение присутствия Кремля. В ситуации с ZIK это особенно опасно. Телеканал преимущественно работает на западно аудиторию - в большинстве патриотическую. Это же якобы львовский телеканал. Предыдущим владельцем формально был местный бизнесмен Петр Дыминский. На самом деле ZIK пошел по рукам еще во времена Януковича, среди реальных владельцев фигурировали фамилии тогдашних чиновников Клименко с Захарченко. Когда уже после Революции достоинства телеканал "переехал" в Киев, на Майдане Независимости построили роскошную студию, целый теле-центр, то окончательно стало понятно - ресурс точно не Дыминского, у него нет столько средств и такой необходимости. Когда его клуб "Карпати" едва сводит концы с концами.

ZIK вместе с "112" и "NewsOne" давно вошел в сеть прокремлевских каналов

ZIK вместе с "112" и "NewsOne" давно вошел в сеть прокремлевских каналов. Там, под прикрытием якобы открытой дискуссии легализуют кремлевские темники. Легализуют людей, которые работают против Украины. Это опасно для страны и общественного сознания. Особенно, накануне выборов. Телевизор всегда влияет на массовое сознание и электоральные настроения.

Государство должно внимательнее мониторить вражеский контент в СМИ. Препятствовать информации, которая способствует общественной конфронтации, отрицает украинские ценности и идеалы. Исследовать источники финансирования и связи таких СМИ с Россией. В конце концов прекратить деятельность диверсионных медиа. Параллельно поощрять украинский капитал создавать новые независимые СМИ.

Кум Путина беспрепятственно разворачивал свою деятельность. Этого бы не было без гарантий Порошенко

Следственные органы показывают неэффективность в расследовании дела Медведчука. К нему была полная бездеятельность в предыдущие 5 лет. Кум Путина беспрепятственно разворачивал свою политическую и деловую деятельность. Этого не могло произойти, если бы он не имел договоренностей или гарантий со стороны Порошенко", - говорит Михаил Басараб.

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14 июня сообщалось, что бизнесмен и народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Тарас Козак купил телеканал ZIK. Теперь нардеп является официальным владельцем 3-х медиа, ранее он купил "112 Україна" и NewsOne. Эти телеканалы называют ресурсами Медведчука.

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