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четверг, 25 февраля 2021 15:00

Медиахолдинг Медведчука перекрашивается на новый телеканал

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Сотрудники медиахолдинга, связанного с подсанкционными нардепами с ОПЗЖ Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком, создают новый канал.

Новый канал, который планируют запускать сотрудники каналов ZIK, NewsOne и "112", создается на базе регионального львовского канала "Первый независимый", сообщает "Детектор медіа"

24 февраля у канала сменился собственник: им стало ООО "Медиахолдинг новости", созданное 18 февраля 100 работниками каналов Медведчука.

"Детектор медіа", ссылаясь на собственные источники, опубликовали макеты рекламы нового канала с участием сотрудников холдинга "Новости", каналы которого прекратили вещание из-за санкций, - ведущих Анастасии Дайнод и Надежды Сасс.

 
 

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Основателем и руководителем ООО "Тайм медіа", которому принадлежал канал "Перший незалежний" является местный депутат из Львовской области, представитель ВО "Свобода" Роман Лобицкий.

Запуском нового канала на основе "Первого независимого" будет руководить телепродюсер Алексей Семенов, который ранее был продюсером "112 Украина", NewsOne, "Прямого канала", а затем возглавил медиахолдинг "Новости", который создал Козак.

В четверг "Свобода" заявила об исключении Любицкого из рядов партии из-за продажи канала работникам каналов Медведчука.

"Требуем от СБУ и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания принять меры по защите украинского информационного пространства", - говорится в сообщении.

Также в четверг заявление опубликовал коллектив телеканала NTA.

"Эта информация (о продаже телеканала "Перший незалежний". - Gazeta.ua) стала для нас полной неожиданностью. Считаем недопустимым любое сотрудничество со структурами, которые действуют для интересов страны-агрессора России. Эту позицию мы неоднократно публично озвучивали и будем делать это и в дальнейшем в эфирах наших проектов.

Требуем от владельцев ЧП "НТА - НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО" немедленной реакции и отстранения Романа Любицкого от занимаемой должности", - говорится в тексте.

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2 февраля президент ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность 3 телеканалов - "112", Newsone и ZIK. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры применяются, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал сектар СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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Дата
25
февраля

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