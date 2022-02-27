McDonalds и KFC будут готовить для украинских воинов

McDonalds и KFC будут использовать свои кухни для приготовления пищи для украинских военных и больниц.
"Рестораны KFC открыли свои кухни, для приготовления пищи тем кому это необходимо, а именно: для военных госпиталей, больниц, территориальной обороны, военных.
Сейчас мы все одна семья, которая помогает друг другу, без капли сомнения!", – заявила сеть фастфудов.
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В то же время McDonald's предоставляет местным советам еду из ресторанов, находящихся в безопасных местах.
"Представители местных властей забирают продукцию и распределяют туда, где в ней нуждаются больше всего.
Передаем продукты, которые не нуждаются в приготовлении: булки, донаты, десерты, сыр, молоко, воду, соки, помидоры, ломтики яблок, а также яйца, стаканы, вилки, ложки, мешалки", - сообщили.
За двое суток в Украине мобилизовано почти 100 тыс. граждан. Из них половина – резервисты Сил территориальной обороны, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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