Народные депутаты-мажоритарщики собрались на экстренное совещание по избирательной реформе.

Сегодня в 14:00 началась срочное совещание депутатов-мажоритарщиков относительно возможных изменений избирательного законодательства. В общем собралось около 20 мажоритарщиков из разных фракций и депутатских групп. Среди других были Сергей Шахов, кнопкодав Антон Яценко и бывший спикер Рады Владимир Литвин, пишет "Українська правда"

"Слава мажоритарщикам! Мажоритарщиков слава!" - здоровались с коллегами депутаты.

Инициатором встречи выступил депутат из фракции БПП Сергей Рудык, который был избран по округу № 198 (Черкасская область) как самовыдвиженец.

В распоряжение журналистов попало письмо Рудыка, в котором он предупреждает коллег об опасности варианта изменений с пропорциональной системе и закрытым спискам.

"Если бы речь шла о втором чтение уже проголосованного проекта Избирательного кодекса, то с этим еще можно было как-то мириться. Однако теперь риторика изменилась: никаких открытых списков. За нашей с вами спиной хотят "протащить" худший для всех вариант - закрытые списки по пропорциональной системе", - говорится в письме-приглашении.

Автор: pravda.com.ua

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В ноябре 2017 парламент принял в первом чтении проект Избирательного кодекса. С тех пор Верховная Рада должна принять документ во втором чтении и в целом.