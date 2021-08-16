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понедельник, 16 августа 2021 23:10

МАУ будет облетать Афганистан

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МАУ будет облетать Афганистан
Ряд авиакомпаний уже изменили маршруты. Фото: ua.news

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" будет облетать территорию Афганистана на рейсах в Индию.

Такое решение приняли после оценки рисков пролета учитывая ситуацию в стране. Об этом говорится в заявлении авиакомпании.

"С учетом повышения уровня угрозы для полетов МАУ приняла решение выполнять облет территории Афганистана на рейсах в Дели для обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов", - говорится в заявлении.

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Ряд авиакомпаний уже изменили маршруты, чтобы не попасть в воздушное пространство Афганистана.

Из аэропорта Кабула улетают только военные самолеты США. Коммерческие рейсы аэропорт не принимает.

На фоне вывода войск США из Афганистана талибы захватили несколько провинциальных центров и в конце концов вошли в столицу Кабул. В Талибан заявили, что "война в Афганистане закончилась" и призвали международное сообщество к мирным отношениям.

По меньшей мере пять человек погибли в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы.

Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытались бежать из страны после перехода власти к "Талибана", контроль над аэропортом взяли силы США.

Из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.

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