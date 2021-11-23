Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи

Фото: bihus.info

Семья судьи Печерского районного суда города Киева Татьяны Ильевой, в кабинете которой 20 октября Национальное антикоррупционное бюро провело обыски, застраивается под Киевом и пользуется дорогими внедорожниками.

К тому же официального соразмерного состояния у семьи судьи нет, сообщает Bihus.Info

Так, у Ильевой есть имение в Хотяновке на 264 кв. м. рядом с ним достраивают еще один дом – поменьше.

В декларации судьи указано, что строительство имения обошлось как двухкомнатная квартира на окраине Киева – 1,8 млн грн. Но официально и этих денег у судьи не было, поэтому, в момент, когда строительство уже велось, Ильева задекларировала сначала 1 млн грн, а потом еще 1,5 млн в качестве подарков от матери.

Ильева-старшая живет в Могилев-Подольском и, по словам местных жителей, женщина продает пирожки на местном рынке. Кроме торговли мать судьи занимается фермерством и имеет около 50 га земли. Но за 10 лет эта деятельность официально принесла ей чуть больше $20 тыс.

Земля под домом, где живет семья судьи, также досталась в качестве подарка. 24 сотки в Хотяновке, которые на рынке стоят ориентировочно 2.5 млн грн, Ильевой якобы подарила тетя. Последняя также проживает в Могилеве-Подольском и по документам занимается фермерством и торговлей.

Кроме недвижимости семья судьи владеет и дорогими автомобилями. В частности, в начале ноября Ильева купила Range Rover. На сайтах по продаже такие авто стоят от полумиллиона гривен. Интересно, что Range в этом году стал уже третьим автомобилем Ильевой. До этого судья ездила на Mercedes G-класса и BMW X5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судебная реформа заработает через несколько месяцев - "слуга"

На дочь Ильевой записан Land Cruiser 200, стоимость которого на рынке стартует с отметки в 1,5 млн грн. На момент покупки машины девушка только закончила обучение в университете и сопоставимых доходов официально не имела.

Объяснять и комментировать происхождение средств на дорогостоящую недвижимость, авто и подарки от матери Ильева отказалась.

Детективы НАБУ пришли с обысками в Печерский райсуд из-за того, что в ноябре 2020-го Ильева сняла арест со средств, изъятых у бывшего первого заместителя председателя правления компании "Хлеб Украины" Андрея Миханива. Мужчину обвиняют в легализации преступных средств экс-премьера Павла Лазаренко.

22 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату из группы "Доверие" Сергею Шахову подозрение в недекларировании имущества на 60 млн грн.