"Маньяк" - соцсети отреагировали на скандальные заявления Шефира

Бизнес-соратник Зеленского сделал пророссийские заявления. Фото: detector.media

Совладелец студии "Квартал-95" Борис Шефир в одном из интервью заявил, что войну в Донбассе "придумали политики, чтобы подзаработать".

Также он высказался о новом языковом законе, сказав, что квоты противоречат Конституции Украины. Статью 10, где речь идет о государственном языке, всегда цитируют наполовину. Вторая часть статьи говорит о том, что региональные языки и русский язык государство поддерживает и развивает.

"Если бы нам внутри Украины позволили производить на русском, мы могли бы торговать с Россией этой продукцией. Запреты - это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат", - говорит Борис Шефир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий

Шефир считает, что с российским президентом Владимиром Путиным можно было бы договориться.

"Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться", - подчеркнул соратник президента.

Gazeta.ua предлагает подборку реакций пользователей сети на такие заявления.

Общественный деятель Андрей Смолій на фоне таких заявлений призывает страну опомниться.

Историк Вахтанг Кипиани называет Шефира врагом.

Пользователь Александр Мастер говорит, что друг президента подтвердил все догадки.

"Свободовец" Валерий Скрипченко также комментирует заявления Шефира.

Писатель Юрий Винничук также отреагировал на мысли Шефира.

Писатель Андрей Кокотюха оставляет без сомнения то, что Путин маньяк.

Политический эксперт Евгений Магда предсказывает роспропаганду в Украине.

Журналист Сергей Стуканов называет интервью Шефира "мерзостью".

В Администрации президента Владимира Зеленского не разделяют пророссийские мысли совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира. С момента вступления Зеленского на должность Шефир не общался с главой государства, заявили на Банковой.