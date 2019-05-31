"Маньяк" - соцсети отреагировали на скандальные заявления Шефира

 
Ексклюзивы
1/5
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3223
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2529
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 2142
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
4 Просмотров: 2079
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2844
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1323
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 549
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7182
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7722
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2277
Фото
Все фото
10
20
4
6
7
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Зеленский посетил Львовскую область
Зеленский посетил Львовскую область
Саакашвили возвращается (онлайн)
Саакашвили возвращается (онлайн)
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Видео
Все видео
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Саакашвили получил должность
Саакашвили получил должность
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 171
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 504
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2844
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29098
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2277
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 495
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 15:05

"Маньяк" - соцсети отреагировали на скандальные заявления Шефира

  Комментировать
&quot;Маньяк&quot; - соцсети отреагировали на скандальные заявления Шефира
Бизнес-соратник Зеленского сделал пророссийские заявления. Фото: detector.media

Совладелец студии "Квартал-95" Борис Шефир в одном из интервью заявил, что войну в Донбассе "придумали политики, чтобы подзаработать".

Также он высказался о новом языковом законе, сказав, что квоты противоречат Конституции Украины. Статью 10, где речь идет о государственном языке, всегда цитируют наполовину. Вторая часть статьи говорит о том, что региональные языки и русский язык государство поддерживает и развивает.

"Если бы нам внутри Украины позволили производить на русском, мы могли бы торговать с Россией этой продукцией. Запреты - это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат", - говорит Борис Шефир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий

Шефир считает, что с российским президентом Владимиром Путиным можно было бы договориться.

"Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться", - подчеркнул соратник президента.

Gazeta.ua предлагает подборку реакций пользователей сети на такие заявления.

Общественный деятель Андрей Смолій на фоне таких заявлений призывает страну опомниться.

Историк Вахтанг Кипиани называет Шефира врагом.

Пользователь Александр Мастер говорит, что друг президента подтвердил все догадки.

"Свободовец" Валерий Скрипченко также комментирует заявления Шефира.

Писатель Юрий Винничук также отреагировал на мысли Шефира.

Писатель Андрей Кокотюха оставляет без сомнения то, что Путин маньяк.

Политический эксперт Евгений Магда предсказывает роспропаганду в Украине.

Журналист Сергей Стуканов называет интервью Шефира "мерзостью".

В Администрации президента Владимира Зеленского не разделяют пророссийские мысли совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира. С момента вступления Зеленского на должность Шефир не общался с главой государства, заявили на Банковой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Маньяк" - соцсети отреагировали на скандальные заявления Шефира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

День блондинок-2019: рассказали о самых успешных блондинках

Самые большие часы мира остановили

Умер выдающийся украинский хоккеист всех времен

Президент взялся за развитие языка

Запустили необыкновенный поезд

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 21303
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 10950
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 10670
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10611
Почему закрываются отделения Пенсионного фонда
Почему закрываются отделения Пенсионного фонда
 2 Просмотров: 9225
Политика
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями Просмотров: 90
Зеленский очистил СНБО от людей Порошенко
Зеленский очистил СНБО от людей Порошенко Просмотров: 1656
Парубий идет на выборы
Парубий идет на выборы 1 Просмотров: 873
Запад ждет Зеленского в Брюсселе
Запад ждет Зеленского в Брюсселе Просмотров: 819
Депутату вручили женские трусы
Депутату вручили женские трусы Просмотров: 711
Больше всего комментируют
5
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
4
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
4
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
3
Рада не отправила Гройсмана в отставку
3
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Голосов: 4995
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua