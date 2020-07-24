Малюська заманивает в ВИП-камеры подарочными сертификатами

Платная камера в изоляторе в Черновцах. Сутки - 346 грн.

Министерство юстиции внедрит новую услугу - подарочные сертификаты на использование платных услуг для заключенных в следственных изоляторах. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход!", - написал Малюська в Facebook

Приобрести сертификат можно будет в онлайн-режиме через компьютер или телефон.

Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать СИЗО, количество дней/недель/месяцев лишения свободы и соответствующую стоимость, оплатить услугу, распечатать подарочный сертификат и квитанцию об оплате.

Воспользоваться подарком можно в течение 6 месяцев. Если этого не произойдет, деньги пересчитываются на счет соответствующего изолятора в качестве благотворительной помощи.

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Цены на такие услуги зависят от города, в котором расположен изолятор. Дороже такой подарок будет стоить в Киеве - от 12 тыс. грн, а дешевле в Черновцах - 2500 грн/месяц.

Стоимость суточного содержания обойдется от 346 грн (в Черновцах) до 2 тыс. грн (в Киеве).

"Я не уверен есть ли где-то в других странах платные камеры в следственных изоляторах, а вот подарочные сертификаты - точно наш эксклюзив", - заявил министр.

Министерство юстиции закрывает 8 учреждений исполнения наказаний. Осужденных переместят в другие учреждения, сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.