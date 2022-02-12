Макрон позвонил по телефону Зеленскому после разговора с Путиным

Президенты обсудили ситуацию вокруг Украины. Фото: Украинская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Перед этим глава Франции разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Зеленский в Twitter.

"Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в пределах #N4, ТКГ. Обменялись мнениями относительно последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", — написал Зеленский.

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Также он поблагодарил Макрона за визит в Украину.

Продовжили діалог з @EmmanuelMacron. Подякував за його візит до 🇺🇦. Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах #N4, ТКГ. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2022

12 февраля президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился более полутора часов.