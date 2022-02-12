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суббота, 12 февраля 2022 20:26

Макрон позвонил по телефону Зеленскому после разговора с Путиным

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Макрон позвонил по телефону Зеленскому после разговора с Путиным
Президенты обсудили ситуацию вокруг Украины. Фото: Украинская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Перед этим глава Франции разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Зеленский в Twitter.

"Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в пределах #N4, ТКГ. Обменялись мнениями относительно последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", — написал Зеленский.

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Также он поблагодарил Макрона за визит в Украину.

12 февраля президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился более полутора часов.

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Дата
12
февраля

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