Макрон поговорил с Зеленским и Путиным

С Зеленским Макрон говорил несколько раз. Фото: president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

С Путиным Макрон говорил час 30 мин, сообщил Елисейский дворец.

Президент Франции призвал Путина прекратить удары по гражданскому населению и уберечь основные дороги в Украине.

Путин "подтвердил свою готовность к этому".

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Макрон настаивал на необходимости немедленного прекращения огня.

С Зеленским Макрон говорил несколько раз.

В понедельник в Гомельской области проходят переговоры между Украиной и РФ. Украина требует вывести российские войска со всей украинской территории, в том числе из Крыма и Донбасса, сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.