Макрон поговорил с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.
С Путиным Макрон говорил час 30 мин, сообщил Елисейский дворец.
Президент Франции призвал Путина прекратить удары по гражданскому населению и уберечь основные дороги в Украине.
Путин "подтвердил свою готовность к этому".
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Макрон настаивал на необходимости немедленного прекращения огня.
С Зеленским Макрон говорил несколько раз.
В понедельник в Гомельской области проходят переговоры между Украиной и РФ.
Украина требует вывести российские войска со всей украинской территории, в том числе из Крыма и Донбасса, сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
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