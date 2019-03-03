Майкл Щур поймал Зеленского на обмане

Телеведущий Майкл Щур высмеял шоумена Владимира Зеленского.

Телеведущий Майкл Щур разоблачил шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского на обмане. Об этом говорилось в программе журналиста.

Ведущий показал отрывок выступления Зеленского на ток-шоу канала "1+1", где тот говорит о скандале с хищениями в Укроборонпроме: "Когда я увидел первую серию этого сериала, я был в шоке, я не мог заснуть".

Затем журналист напомнил о другом заявлении Зеленского в Instagram: "Доброе утро. Оно было хорошее, пока я не посмотрел расследования хищения средств Укроборонпрома".

"У нас вопрос. Когда именно Зеленский посмотрел расследования о хищении? Вечером перед сном, как Зеленский сказал на ток-шоу, или утром после сна, как сказал в Instagram? Или Зеленский посмотрел расследование утром и весь день был в шоке и потом не мог заснуть? Или он посмотрел его утром и сразу лег спать и не мог заснуть, потому что это утро?".

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30 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты. Выборы главы государства состоятся 31 марта.